«Такого у СССР не было»: Турчинов пригрозил врагам Украины новым оружием ВСУ «натовского калибра»

Киев, 10 августа. Украина заполучила новое мощное оружие, которого не было ранее ни у Вооруженных сил государства, ни у советской и даже современной российской армии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, украинская сторона проводит испытания новой самоходной гаубицы «натовского 155-мм калибра», которая может поражать цели на расстоянии до 60 километров. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что такого вооружения у СССР не было.

Турчинов, находясь на Житомирском полигоне ВСУ, рассказал, что новое украинское оружие обладает высокой мобильностью, дальностью и точностью, а также высокой скоростью ведения огня.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя — «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — пригрозил он.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

Руководство государства продолжает заявлять о приобретении нового вооружения для усиления «военной мощи» ВСУ в Донбассе. Ранее президент страны Петр Порошенко пообещал украинским силовикам реактивные пехотные огнеметы РПО-16.