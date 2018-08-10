Центробанк нашел способ поддержать российский рубль — эксперты

Москва, 10 августа. Центробанк уже предпринял меры по стабилизации национальной валюты. По словам эксперта, автора проекта All economics Антона Шабанова, регулятор сократил в два раза объемы закупок валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу.

Ранее в Банке России назвали повышенную волатильность курса рубля реакцией на новости о потенциальных санкциях США против РФ. В ведомстве подчеркнули, что располагают достаточным набором инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.

«Снижение объема закупок валюты на внутреннем рынке по сути уже произошло. Судя по опубликованной статистике, накануне ЦБ сократил их в два раз, что является довольно существенным объемом», — прокомментировал Шабанов, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

По мнению аналитика, Центробанк контролирует ситуацию. В крайнем случае регулятор сможет вмешаться в процесс ценообразования. Шабанов добавил, что после кратковременной «лихорадки рынка», курс вернется к уровню в 64-67 рублей за доллар. Он не исключил, что тема американских санкций продолжит влиять на положение рубля.

Центробанк неплохо справляется с ситуацией, уверен эксперт Института современного развития Никита Масленников. Самым простым способом повлиять на спрос и предложение является уменьшение заявки на покупку валюты в августе, считает он.

Поддержка рубля возможна и со стороны нефти, добавляют эксперты. Все это компенсирует информационное давление на национальную валюту. Антон Шабанов отметил, что пока рубль двигается на «перестраховочных действиях». Но в целом макроэкономические показатели России выглядят неплохо, поэтому сильного падения ожидать не стоит, резюмировал он.