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Известный уличный художник внезапно скончался в поезде по пути из Москвы в Пермь
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    Известный уличный художник внезапно скончался в поезде по пути из Москвы в Пермь

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    Известный уличный художник внезапно скончался в поезде по пути из Москвы в Пермь

    Москва, 10 августа. Известный уличный художник Александр Жунев скончался в возрасте 34 лет, возвращаясь на поезде из Москвы в Пермь. Об этом в соцсетях сообщили родственники художника.

    «Он умер ночью в поезде, направляясь из Москвы домой, в Пермь. Уснул и больше не проснулся. Остановилось сердце, стучавшее всего 34 года», — написала на своей странице в Facebook жена Жунева Анна.

    Она отметила, что голова художника «всегда была забита идеями», он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее.

    Супруга художника уточнила, что прощание с Жуневым состоится 11 августа и продлится полчаса. Всех неравнодушных к утрате она пригласила прийти или возложить цветы и зажечь свечи у работ художника в городе.

    Автор: Василий Котов
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