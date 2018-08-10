«Украинцы ходят сначала по ЖЭКам, а потом на Майдан»: Тимошенко возмущена долгами за газ

Киев, 10 августа. Партия «Батькивщина» возмущена ситуацией с искусственными долгами Украины по газу и считает, что это — подлое испытание терпения украинцев, заявила лидер фракции, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, ситуация требует «возвращения в законное русло». По мнению Тимошенко, в ряде регионов Украины сложилась «невероятная ситуация». Она привела в пример жителей Херсонской области, которым приходят квитанции на оплату коммунальных услуг с «неожиданными долгами» за газ. По словам Тимошенко, долги составляют от 400–1500 гривен.

«Долги, которых не существует и которых нет в природе», — уточнила она.

При этом политик подчеркнула, что похожая ситуация складывается и в других областях Украины.

«Это своеобразный рэкет: не заплатишь долги — не получишь субсидию. Никакие объяснения и возражения не принимаются. Новая разновидность издевательства над людьми», — написала кандидат на пост главы государства.

Тимошенко связала возникновение подобных долгов с событиями 2015–2016 годов, когда в Киеве нормы потребления газа для пользователей без счетчиков были снижены вдвое, а затем были повышены вновь. Перерасчет стоимости не производился.

Тимошенко подчеркнула, все долги легли на украинцев, они стали заложниками «несогласованных действий центральной власти и поставщиков газа». Политик добавила, что «власть, которая зарабатывает на своих и без того нищих гражданах, — обречена». Тимошенко подчеркнула, что возмущена долгами за газ и добавила «украинцы ходят сначала по ЖЭКам, а потом на Майдан»

«Украинский народ терпеливый, но до определенной степени», — резюмировала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность граждан Украины за коммунальные услуги к концу февраля 2018 года составила 1,5 миллиарда долларов, или почти 41 миллиард гривен. Согласно данным, наибольший долг у населения страны скопился за газ. Это 600 миллионов долларов. За отопление и горячую воду украинцы задолжали 550 миллионов долларов. При этом за электроэнергию не заплатили 145 миллионов долларов. Примерно столько же украинцы должны за содержание домов. Как ранее писала «Газета.ru», «Нафтогаз» призвал граждан экономить газ.