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Путин указал Макрону на важность содействия возвращению беженцев в Сирию
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    Путин указал Макрону на важность содействия возвращению беженцев в Сирию

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    Путин указал Макрону на важность содействия возвращению беженцев в Сирию
    Москва, 10 августа. Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых глава российского государства указал на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирийской Арабской Республики и возвращению беженцев. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Согласно приведенным данным, Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания, а также восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии.

    Напомним, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки обсуждали проблему сирийских беженцев. Российский лидер призвал совместно решать данную проблему.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российская сторона помогает стране, в том числе в вопросах восстановления инфраструктуры.

    Автор: Тимур Румянцев
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