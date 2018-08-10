Путин указал Макрону на важность содействия возвращению беженцев в Сирию



Москва, 10 августа. Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых глава российского государства указал на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирийской Арабской Республики и возвращению беженцев. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания, а также восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии.

Напомним, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки обсуждали проблему сирийских беженцев. Российский лидер призвал совместно решать данную проблему.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российская сторона помогает стране, в том числе в вопросах восстановления инфраструктуры.