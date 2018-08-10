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«Это мстительно»: Грецию возмутил ответ России на высылку дипломатов
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    «Это мстительно»: Грецию возмутил ответ России на высылку дипломатов

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    «Это мстительно»: Грецию возмутил ответ России на высылку дипломатов

    Афины, 10 августа. Греческие власти сочли необоснованным ответ России на высылку дипломатов. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел средиземноморского государства.

    «Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанные на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение РФ произвольно и мстительно», — говорится в заявлении.

    Греция выразила возмущение и заявила, что никто не потерпит попыток иностранных сил подкупить своих чиновников, подорвать внешнюю политику или вмешаться во внутренние дела.

    Напомним, что в начале июля стало известно о планах правительства Греции выслать двух российских дипломатов, которых Афины обвиняют вмешательством во внутренние дела страны, и внести их в список персон нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит эти действия без ответа.

    Автор: Антон Соколов
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