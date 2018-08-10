Самопиар против реальных дел: насколько серьезно отношение к региональным выборам? ФАН-ТВ



В Москве прошла пресс-конференция по итогам регистрации кандидатов на региональных выборах 2018 года. На мероприятии рассказали о ходе общественного наблюдения за выборами и итогах регистрации кандидатов.

Уже сейчас начинается обучение общественных наблюдателей. Оно состоит из теоретического цикла семинаров, прежде всего – по избирательному праву, и социально-психологических тренингов. Помимо тщательной подготовки специалистов, за чистотой выборов помогают следить камеры видеонаблюдения и специальный сайт, где моментально отражаются все нарушения.

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф очень хорошо работал на президентских выборах. Через него осуществлялась координация 150 тысяч наблюдателей. Он обновлен с учетом нового законодательства. В сайт помещаются новости, материалы, сообщения наблюдателей о нарушениях во время избирательной кампании, мониторинг идёт в полном масштабе. Работает «горячая линия» Общественной палаты. Точно так же, как и на президентских выборах, с помощью этого сайта будет осуществляться мониторинг выборов», — рассказывает член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Максим Григорьев отметил, что в последнее время многие кандидаты участвуют в предвыборной кампании только для пиара, и никакой ответственности в их выдвижении нет. По данным регистрации на выборы 2018 года, произошло резкое снижение количества незарегистрированных губернаторов в регионах – в 2 раза, это демонстрирует более тщательную предвыборную подготовку. Основные отказы выдвиженцам происходят из-за большого количества недостоверных подписей, поддельных документов и непредставления полного пакета документов для регистрации.

«Выборы губернатора алтайского края, ситуация следующая: всего заявили о своём участии шесть кандидатов, а зарегистрировано было четыре. Два кандидата даже не представили подписи муниципальных депутатов и глав администраций. Более того, один из этих кандидатов даже не открывал свой избирательный счет в банке. В данном случае у общественности не возникает никаких вопросов о том, каким образом происходит отказ в регистрации», — говорит представитель Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков.

Лицам, которые действительно нацелены на участие в выборах, стало проще в них участвовать и получать муниципальную поддержку. Активнее участвуют те партии, которые показывают свою жизнеспособность, умение совершать дела и разделять интересы общества. Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов приходится на партии, которые активно участвуют в избирательных кампаниях на муниципальном уровне: ЛДПР — 20, Единая Россия — 19, Справедливая Россия — 19, КПРФ — 17, Партия Роста — 7.

«Избиратель становится более искушенным, он видит и умеет отделить зерна от плевел, риторику популистского характера — от реальных дел, влияния и коэффициент полезной деятельности каждого кандидата или политической партии. Сейчас сложно манипулировать сознанием избирателя, он в любом случае сделает правильный выбор», — уверен член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам Александр Брод.

В единый день голосования 9 сентября россияне будут выбирать 7 депутатов в Государственную Думу, 22 глав субъектов Российской Федерации, также пройдут выборы депутатов в органы законодательной власти в 17 субъектах Российской Федерации.