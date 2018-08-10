Это не просто коварство: Онищенко резко высказался против пива на стадионах

Тема доступности алкоголя для граждан в очередной раз в центре внимания законодателей и СМИ. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил с предложением запретить открытую продажу алкоголя в продуктовых магазинах, приравняв спиртное к сигаретам, которые находятся в закрытых шкафах. Предложение, впрочем, не поддержали ни в Минздраве, ни в Совете Федерации, посчитав его нерыночным и вредящим как потребителям, так и бизнесу.

Ранее появилось предложение Минпромторга уменьшить так называемые «радиусы трезвости» вблизи образовательных и лечебных учреждений. А глава Татарстана обратился к руководству России с просьбой официально разрешить продажу пива на стадионах, как это было во время домашнего чемпионата мира по футболу. Как отметили в правительстве России, эта тема будет рассматриваться в ближайшее время.

Комментируя последние алкогольные и антиалкогольные инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в России действует «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года», подписанная еще в 2009 году тогдашним главой правительства РФ Владимиром Путиным.

По словам Онищенко, именно этой концепции надо следовать, усиливая борьбу не только алкоголизацией населения, но и с курением.

«Что касается разрешения на торговлю пивом на стадионах, то, конечно, этого делать ни в коем случае нельзя, а все уверения, что это, дескать, очень выгодно, не более чем циничные разглагольствования», — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий с возмущением напомнил о предложении Минпромторга сократить установленное законом расстояние от школ, детских дошкольных учреждений и больниц до мест, где продается пиво и другие алкогольные напитки.

«Зависимость нашего общества от этого зелья во всех его проявлениях, к сожалению, до сих пор чрезвычайно высокая, — отметил депутат Госдумы. — Опасность несет любой алкоголь: начиная от «тяжелого» — водки и других крепких напитков, и заканчивая изощренными рецептурами, которые я бы приравнял к химическому оружию. Я имею в виду уже запрещенные, к счастью, у нас алкогольные энергетические напитки, в которых смешивали спирт, газ и различные психостимуляторы, упаковывая эту ядерную смесь в привлекательную для молодых людей упаковку».

То, что это зелье уже запрещено, отрадный факт, но пора возвысить голос и против других видов якобы «легкого» алкоголя, а также против распространения различных курительных смесей, отметил Геннадий Онищенко.

«Напомню, недавно были опубликованы данные, касающиеся так называемых вейпов, которые якобы были изобретены, чтобы облегчить жизнь людям, решившим бросить курить. Так вот, исследование показало, что ничего подобного нет и в помине, а достигнут именно тот эффект, которого изначально добивалась табачная мафия: 80% людей, которые начинают курить вейпы и другие виды электронных сигарет, затем переходят на обычные сигареты», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По мнению парламентария, опасность для общества от алкоголя и табака не меньше, чем от наркотиков.

«Эти два вида наркомании — алкогольная и табачная — оказывают очень серьезное сдерживающее воздействие на принимаемые государством меры по сбережению народного здоровья», — предупредил Онищенко.

Особое возмущение у депутата Госдумы вызывает возобновление на телевидении скрытой рекламы алкоголя, как это имело место во время чемпионата мира по футболу. Напомним, тогда экраны заполонила реклама безалкогольного пива, явно имеющая своей целью сориентировать потребителя на употребление алкогольного пива определенных марок.