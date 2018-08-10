Меню
Политика
Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Финляндии в Сочи
Спорт
УЕФА объяснил отказ от расследования нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов
Следующая новость
Загрузка...

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Финляндии в Сочи

    355

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Финляндии в Сочи

    Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте 22 августа в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    По данным ведомства, финский лидер прибудет в Россию с рабочим визитом.

    «В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении.

    Напомним, последняя встреча глав России и Финляндии состоялась в ходе саммита РФ — США в Хельсинки 16 июля. Ниинисте принимал российского лидера и его американского коллегу, которые провели переговоры в финской столице. Лидеры двух стран в ходе российско-американского саммита обсуждали развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.