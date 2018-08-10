Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Финляндии в Сочи

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте 22 августа в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По данным ведомства, финский лидер прибудет в Россию с рабочим визитом.

«В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении.

Напомним, последняя встреча глав России и Финляндии состоялась в ходе саммита РФ — США в Хельсинки 16 июля. Ниинисте принимал российского лидера и его американского коллегу, которые провели переговоры в финской столице. Лидеры двух стран в ходе российско-американского саммита обсуждали развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.