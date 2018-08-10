Москва, 10 августа. Власти Дании специально затягивают строительство «Северного потока — 2» из-за давления США. Об этом заявил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Nord Stream 2 подал заявку на прокладку трубопровода в обход территориальных вод Дании, в исключительно экономической зоне этой страны к северо-западу от острова Борнхольм. Эта заявка не отменяет первоначальный проект прокладки труб по территориальным водам Дании. Если в Копенгагене не утвердят изначальный вариант строительства «Северного потока — 2», то компания-оператор утвердит маршрут по второму проекту.

«Копенгагену дают понять: с его согласием или без, газопровод все равно будет построен», — отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Однако, под давлением международных игроков власти Дании приняли внутренний закон, по которому прокладка газопровода в территориальных водах страны может не согласовываться по политическим мотивам. Копенгаген не самостоятелен в своих решениях и на него давят внешние игроки.

«Есть давление со стороны Польши и стран Прибалтики, имеющих свои аргументы против «Северного потока — 2». Но решающим стал диктат США, которые через Брюссель ставят палки в колеса проекту, чтобы добиться преференций в Европе для своего сжиженного природного газа», — заявил Кулагин.

Противники строительства газопровода не смогут отменить проект. Поэтому Копенгаген старается хотя бы задержать его реализацию до конца 2019 года, когда истекут газовые контракты между Москвой и Киевом. Тогда в России вынуждены будут договариваться с Украиной о новом газовом контракте. Однако, эксперт убежден, что нет никаких предпосылок к подобному сценарию.

«Судно-трубоукладчик при прокладке труб «Турецкого потока» проходит порядка 5 километров в день. «Крюк» в 36 километров дает нам дополнительные 7–8 дней. Недельные дополнительные работы в масштабах многолетней реализации – это задержка на уровне погрешности» — отметил Вячеслав Кулагин.

Напомним ,что ранее коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид заявил, что в конце 2019 года — начале 2020 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». По его словам, строительство идет в соответствии с графиком.