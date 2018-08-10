Стрельба в Канаде: четыре человека погибли, жителей призвали запереться дома

Москва, 10 августа. Стрельба произошла в канадском городе Нью-Брансуик. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека, сообщает издание The Daily Mirror.

По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют местным жителям избегать район, где произошла стрельба.

«Инцидент привел к гибели как минимум четырех человек», — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018

Детали происшествия пока остаются неизвестными. Сколько человек пострадало во время стрельбы, на данный момент не называется.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 22 июля неизвестный открыл огонь в канадском городе Торонто. В результате стрельбы один человек погиб, еще 13 пострадали.