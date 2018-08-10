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Стрельба в Канаде: четыре человека погибли, жителей призвали запереться дома
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    Стрельба в Канаде: четыре человека погибли, жителей призвали запереться дома

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    Стрельба в Канаде: четыре человека погибли, жителей призвали запереться дома

    Москва, 10 августа. Стрельба произошла в канадском городе Нью-Брансуик. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека, сообщает издание The Daily Mirror.

    По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют местным жителям избегать район, где произошла стрельба.

    «Инцидент привел к гибели как минимум четырех человек», — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

    Детали происшествия пока остаются неизвестными. Сколько человек пострадало во время стрельбы, на данный момент не называется.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 22 июля неизвестный открыл огонь в канадском городе Торонто. В результате стрельбы один человек погиб, еще 13 пострадали.

    Автор: Дарья Смолина
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