Почему Медведев назвал новые санкции США объявлением экономической войны

Москва, 10 августа. Ужесточение антироссийских санкций США означает объявление экономической войны, заявил в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия вынуждена реагировать на действия Вашингтона политическими, экономическими или другими методами.

Отметим, что первый пакет санкций, как ожидается, будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого. Он снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.

Ряд экспертов опасаются, что в случае введения второго пакета могут пострадать целые отрасли. Так, например, на сегодняшний день от американских поставок зависят проекты «Сухого» — SSJ-100 и МС-21.

С другой стороны, вероятность введения эмбарго специалисты считают небольшой. Ведь США тоже зависят от российских поставок. Соединенные Штаты закупают у российских предприятий титановые изделия, а также космические двигатели. Кроме того, в России работает совместное предприятие отечественного «ВСМПО-Ависма» и американской Boieng.

В то же время сам факт обсуждения санкций подрывает экономические связи между двумя странами. Финансовый сектор панически реагирует на подобные новости, в результате чего происходят курсовые скачки, а сами Соединенные Штаты все больше обретают статус крайне ненадежного торгового партнера. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «от Вашингтона можно ждать что угодно».

Как рассказал Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, американская экономика сильнее российской, поэтому зеркального ответа не получится. Но Москва может бить по слабым точкам американского рынка.