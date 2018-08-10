Муниципальный фильтр не позволяет превращать выборы в цирк — политолог

Губернаторские выборы, которые состоятся в России в единый день голосования 9 сентября, не превратятся в цирк, об этом заявил член общественной палаты России Максим Григорьев. В частности, муниципальный фильтр позволил не допустить до участия в выборах тех кандидатов, для которых победа не являлось главной целью.

«Важную роль сыграл муниципальный фильтр. Он не позволил превратить избирательную кампанию в цирк», — сказал Григорьев.

Российский политолог и правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что российская электоральная система и отечественное выборное законодательство признаны международными исследователями в данной области одними из самых передовых.

«За 25 лет мы прошли путь, которые признанные, так называемые старые демократии проходили за 250-300 лет. Кое в чем мы их даже превзошли, одно из главных наших достижений — это муниципальный фильтр. С одной стороны, он не позволяет превращать электоральную процедуру в цирк. А с другой стороны, фильтр отсеивает фриков, которые за бюджетные деньги пытаются решать какие-то свои узкоспециальные задачи, понимая, что с точки зрения политики у них нет никаких перспектив, но при этом используя выборы для рекламирования своей какой-либо деятельности или себя самих», — говорит политолог.

Некоторые вообще пытаются стать кандидатами на тех или иных выборах исключительно для того, чтобы дискредитировать избирательный процесс в глазах общественности, предупреждает политолог.

«Совершенно очевидно, что в интересах всех граждан, чтобы количество подобного рода эксцессов было минимизировано. Для этого, собственно, и был разработан такой инструмент, как муниципальный фильтр. Стоит заметить, что он успешно работает. Визги по поводу того, что фильтр нарушает права граждан, абсолютно популистские. Они, скорее, наоборот подтверждают эффективность данного инструмента», — рассуждает Алексей Мартынов.

По словам политического аналитика, в минувших президентских выборах участвовала «шоуменша» Ксения Собчак.

«Мы видели результат. Объективно он был в пределах статистической погрешности. Даже смешно об этом говорить», — напоминает Алексей Мартынов.

По словам собеседника, муниципальный фильтр очень часто подвергается критике со стороны коммунистов. В ряде случаев КПРФ не нужно преодолевать никаких фильтров, поскольку это парламентская партия, но политолог указывает, что они участвуют далеко не в каждых выборах и не во всех субъектах.

Также эксперт объяснил, почему важно прийти на выборы 9 сентября.