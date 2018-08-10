Две любительницы селфи спровоцировали массовую драку у фонтана Треви в Риме

Москва, 10 августа. В Риме две любительницы селфи спровоцировали массовую драку из-за того, что не смогли поделить удачное место для фотографии у фонтана Треви. Разнимать дерущихся пришлось полицейским.

Инцидент произошел в среду вечером. Сделать фотографию на память у знаменитого фонтана пытались 19-летняя девушка из Голландии и 44-летняя американка итальянского происхождения. Однако поделить удачное для селфи место туристки не смогли. Их спор перерос в конфликт, к которому присоединились родственники и друзья путешественниц.

Как сообщают местные СМИ, дежурившие на месте полицейские вмешались в происходящее, однако надолго разнять дерущихся им не удалось. Через несколько минут потасовка возобновилась, и полицейским пришлось вызывать подкрепление.

За драку ее участники были привлечены к ответственности. Серьезных травм в ходе потасовки никто не получил. В настоящее время за неподобающее поведение у фонтанов в Риме введены штрафы. Нарушителям придется заплатить до 240 евро. У фонтанов запрещается есть, мусорить, также в фонтанах нельзя купаться.