Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну

Анкара, 10 августа. Турция не проиграет экономическую войну на фоне рекордного падения курса национальной валюты по отношению к доллару. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке Турции​​​.

Как передает телеканал NTV, Анкара «не проиграет экономическую войну». Так лидер Турции прокомментировал падение лиры по отношению к американской валюте.

В пятницу, 10 августа, лира упала до очередного минимума по отношению к американской валюте. При этом доллар подорожал на 12%. Сейчас один доллар стоит 6,4684 лиры. Напомним, снижение турецкой валюты усилилось после заявлений представителей Европейского центробанка об опасениях относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.

Ранее Эрдоган призвал граждан обменивать доллары и евро на лиры.