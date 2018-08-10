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Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну
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    Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну

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    Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну

    Анкара, 10 августа. Турция не проиграет экономическую войну на фоне рекордного падения курса национальной валюты по отношению к доллару. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке Турции​​​.

    Как передает телеканал NTV, Анкара «не проиграет экономическую войну». Так лидер Турции прокомментировал падение лиры по отношению к американской валюте.

    В пятницу, 10 августа, лира упала до очередного минимума по отношению к американской валюте. При этом доллар подорожал на 12%. Сейчас один доллар стоит 6,4684 лиры. Напомним, снижение турецкой валюты усилилось после заявлений представителей Европейского центробанка об опасениях относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.

    Ранее Эрдоган призвал граждан обменивать доллары и евро на лиры. 

    Эрдоган заявил, что Турция не проиграет экономическую войну

    Автор: Алия Садыкова
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