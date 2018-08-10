Все нормально: Пашинян предложил России адаптироваться к новой ситуации в Армении

Ереван, 10 августа. Российская сторона должна адаптироваться к новой ситуации в Армении, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян.

Данное заявление стало ответом на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который осудил действующее руководство Армении за нарушение обещания преследовать политических предшественников. Лавров подчеркнул, что Армения всегда была союзником для России, поэтому Москва заинтересована в стабильности на территории этого государства.

«Это новая ситуация. Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги, и мы сами. Так что, все нормально», — отреагировал Пашинян.

Напомним, 26 июля в Армении было выдвинуто обвинение бывшему президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в результате которой погибли 10 человек. Сам экс-политик считает обвинения сфабрикованными. Кроме того, в стране было возбуждено дело против бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна.

Ранее в дипломатическом ведомстве Армении заявили, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. Приоритеты государства по-прежнему направлены на укрепление и углубление армяно-российских отношений.