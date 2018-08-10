Москва, 10 августа. Минфин РФ мог бы потратить сверхдоходы от продажи нефти на реализацию майских указов президента Владимира Путина, считает независимый эксперт Александр Разуваев. Таким образом он отреагировал на идею изымать сверхдоходы у металлургических предприятий России.

Владимир Путин согласился с предложением проработать идею своего помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у несырьевых компаний. Инициатива будет обсуждаться на уровне правительства. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, решение еще не принято.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что деньги металлургических компаний принадлежат акционерам. Пока в бюджете страны доходы превышают расходы, нет необходимости изымать эти средства, добавил он.

Эксперт предложил сверхдоходы от нефти направить на реализацию майских указов Путина.

«Я считаю, что Минфину РФ следовало бы не валюту покупать, а те сверхдоходы, которые Россия получает от высоких цен на нефть, потратить на реализацию тех же самых майских указов», — заявил аналитик, его слова приводит издание «Политэксперт».

То есть деньги можно потратить на медицину и образование, пояснил Разуваев. Изъятие сверхдоходов может привести к падению котировок компаний и сокращению инвестиций, предупредил он.