Меню
Экономика
Эксперт предложил сверхдоходы от нефти направить на реализацию майских указов
Спорт
УЕФА объяснил отказ от расследования нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт предложил сверхдоходы от нефти направить на реализацию майских указов

    100

    Эксперт предложил сверхдоходы от нефти направить на реализацию майских указов

    Москва, 10 августа. Минфин РФ мог бы потратить сверхдоходы от продажи нефти на реализацию майских указов президента Владимира Путина, считает независимый эксперт Александр Разуваев. Таким образом он отреагировал на идею изымать сверхдоходы у металлургических предприятий России. 

    Владимир Путин согласился с предложением проработать идею своего помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у несырьевых компаний. Инициатива будет обсуждаться на уровне правительства. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, решение еще не принято.

    Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что деньги металлургических компаний принадлежат акционерам. Пока в бюджете страны доходы превышают расходы, нет необходимости изымать эти средства, добавил он.

    Эксперт предложил сверхдоходы от нефти направить на реализацию майских указов Путина.

    «Я считаю, что Минфину РФ следовало бы не валюту покупать, а те сверхдоходы, которые Россия получает от высоких цен на нефть, потратить на реализацию тех же самых майских указов», — заявил аналитик, его слова приводит издание «Политэксперт». 

    То есть деньги можно потратить на медицину и образование, пояснил Разуваев. Изъятие сверхдоходов может привести к падению котировок компаний и сокращению инвестиций, предупредил он.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.