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Более трех тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали в Таиланде
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    Более трех тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали в Таиланде

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    Более трех тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали в Таиланде

    Москва, 10 августа. Более 3,3 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали на территории Таиланда за минувшую неделю, сообщила газета The Nation.

    Департамент контроля за заболеваниями сообщил, что с начала года и по 7 августа специалисты зарегистрировали более 41 тысячи случаев заражения инфекцией, из них 48 человек погибли.

    Сотрудники департамента в мае этого года зафиксировали более семи тысяч случаев заражения серьезным инфекционным заболеванием, в июне — более 13 тысяч, а в июле — более 10 тысяч. Эксперты считают, что причиной увеличения числа заболевших людей является дождевая вода, которая создает благоприятные условия для распространения москитов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале июля Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме. Более 20 тысяч случаев инфицирования было зарегистрировано на территории страны.

    Автор: Дарья Смолина
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