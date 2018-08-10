Более трех тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали в Таиланде

Москва, 10 августа. Более 3,3 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге зарегистрировали на территории Таиланда за минувшую неделю, сообщила газета The Nation.

Департамент контроля за заболеваниями сообщил, что с начала года и по 7 августа специалисты зарегистрировали более 41 тысячи случаев заражения инфекцией, из них 48 человек погибли.

Сотрудники департамента в мае этого года зафиксировали более семи тысяч случаев заражения серьезным инфекционным заболеванием, в июне — более 13 тысяч, а в июле — более 10 тысяч. Эксперты считают, что причиной увеличения числа заболевших людей является дождевая вода, которая создает благоприятные условия для распространения москитов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале июля Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме. Более 20 тысяч случаев инфицирования было зарегистрировано на территории страны.