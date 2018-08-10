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Российского актера из базы «Миротворца» заметили в компании бойца «Айдара» в Киеве
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    Российского актера из базы «Миротворца» заметили в компании бойца «Айдара» в Киеве

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    Российского актера из базы «Миротворца» заметили в компании бойца «Айдара» в Киеве

    Киев, 10 августа. В Киев на съемки приехал российский актер театра, кино и телевидения, телеведущий Никита Панфилов. Примечательно, что артист находится в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

    Фотографии с актером опубликовала экс-сотрудница национального батальона «Айдар»* Екатерина Котлярова. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что фильм, в котором снимается Панфилов, получит название «Пес». По ее словам, съемочный процесс проходил в районе поселка Отрадное Запорожской области Украины.

    Она отметила, что на съемочной площадке вместе с российским актером был и бывший боец «Айдара» Юрий Оксюковский.

    Напомним, несколько дней назад в базу данных «Миротворца» попал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский

    * — украинский нацбатальон, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации

    Автор: Тимур Румянцев
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