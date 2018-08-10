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Samsung представила водонепроницаемые смарт-часы Galaxy Watch
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    Samsung представила водонепроницаемые смарт-часы Galaxy Watch

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    Samsung представила водонепроницаемые смарт-часы Galaxy Watch

    Нью-Йорк, 10 августа. Южнокорейская корпорация Samsung представила наручные смарт-часы Galaxy Watch, сообщила представитель руководства Samsung Элина Вивес.

    Презентация новинки от Samsung проходила в Нью-Йорке. Вивес продемонстрировала миру Galaxy Watch и рассказала об их достоинствах.

    Одним из важных моментов в характеристике смарт-часов оказалась водонепроницаемость. Кроме того, гаджет может работать без подзарядки несколько дней.

    Также для работы с Galaxy Watch не обязательно иметь при себе смартфон. Во время длительных прогулок или тренировок Samsung обеспечивает автономную эксплуатацию часов. Для этого компания заключила контракты с более 30 мобильными операторами в 15 странах мира.

    Ранее в Сети был опубликован тизерный ролик новинок от южнокорейской компании Samsung — Galaxy S10 и S10 Plus.

     

    Автор: Катерина Иванова
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