Samsung представила водонепроницаемые смарт-часы Galaxy Watch

Нью-Йорк, 10 августа. Южнокорейская корпорация Samsung представила наручные смарт-часы Galaxy Watch, сообщила представитель руководства Samsung Элина Вивес.

Презентация новинки от Samsung проходила в Нью-Йорке. Вивес продемонстрировала миру Galaxy Watch и рассказала об их достоинствах.

Одним из важных моментов в характеристике смарт-часов оказалась водонепроницаемость. Кроме того, гаджет может работать без подзарядки несколько дней.

Также для работы с Galaxy Watch не обязательно иметь при себе смартфон. Во время длительных прогулок или тренировок Samsung обеспечивает автономную эксплуатацию часов. Для этого компания заключила контракты с более 30 мобильными операторами в 15 странах мира.

Ранее в Сети был опубликован тизерный ролик новинок от южнокорейской компании Samsung — Galaxy S10 и S10 Plus.