Охранник ночного клуба кухонным ножом зарезал чемпиона ММА в Ташкенте

Ташкент, 10 августа. 25-летний чемпион Узбекистана Джамшид Кенжаев скончался после поножовщины в ночном клубе Aurum 898 в Ташкенте. Боец MMA пытался пройти в заведение с ножом и начал конфликтовать с охранниками клуба.

По предварительной версии, охранники отказались пропускать Кенжаева в здание. После этого мужчина ударил одного из секьюрити кухонным ножом, завязалась драка. Прибежавший на место стычки помощник охранника Киличов выхватил нож из рук Кенжаева и ударил им в грудь дебошира.

«Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в заявлении главного управления внутренних дел города Ташкента, пишет UzNews.

Джамшид Кенжаев и пострадавший охранник были доставлены в городскую клиническую больницу №7. Несмотря на оказанную первую помощь, чемпион Узбекистана по MMA скончался.

Помощник охранника, ударивший Кенжаева ножом, задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 «Умышленное убийство» УК РУ.

Отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента проводит следственные мероприятия.