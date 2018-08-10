В Италии умер знаменитый издатель и славист Де Микелис, писавший о России

Москва, 10 август. В Италии в возрасте 74 лет умер знаменитый издатель и славист Чезаре Де Микелис, писавший о литературе и истории России. Об этом сообщили в пятницу в издательском доме Marsilio.

Де Микелис ушел из жизни прошлой ночью в курортном городе Кортина-д`Ампеццо, расположенном в Доломитовых Альпах. До 75 лет он не дожил всего несколько дней. Де Микелис должен был отметить юбилей 19 августа. Причина смерти издателя пока не называется.

Де Микелис является одним из основателей издательства Marsilio, в создании которого активное участие также принимал его брат Джанни Де Микелис, позднее углубившийся в политику и занимавший пост вице-премьера Италии с 1989 по 1992 год.

Чезаре Де Микелис в последние годы был президентом издательского дома Marsilio, где проработал всю жизнь. Также он преподавал итальянскую литературу в Падуанском университете, был членом жюри Международной литературной премии «Россия — Италия. Сквозь века».