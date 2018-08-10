Это мы называем резидентами: преемник Брусникина рассказал, чего лишился театр со смертью режиссера

Трагическая новость о безвременной кончине заслуженного артиста России, художественного руководителя московского театра «Практика» Дмитрия Брусникина потрясла театральную общественность. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, возможной причиной смерти Брусникина стала сердечная недостаточность: режиссер был загружен работой и переносил болезнь фактически на ногах, а накануне кончины его состояние резко ухудшилось. Брусникину было всего 60 лет.

Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится в понедельник, 13 августа, в 11.00 в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

За месяцы, которые Брусникин был директором, а затем художественным руководителем московского экспериментального театра «Практика», — важнейшей театральной площадки столицы — он многое успел сделать, но еще больше у него было творческих планов.

За три дня до смерти Брусникина власти Москвы назначили директором «Практики» известного театрального деятеля Бориса Мездрича. О том, что успел построить в «Практике» Брусникин, и какие у него были планы, которым так и не суждено было сбыться, Борис Мездрич рассказал Федеральному агентству новостей.

«Вы должны понимать, что я с Брусникиным поработал вместе всего три дня — не года, не месяца, а дня, — отметил Мездрич. — Но, конечно, мы с ним очень много и очень активно общались. И могу сказать, что это был человек, который соединил в себе культуру традиционного художественного театра и новой драмы, представленной современной театральной молодежью».

По словам директора «Практики», Брусникин сумел войти в театральную жизнь как представитель культуры репертуарного художественного театра, соединившего это направление с новой драмой, которую он активно развивал в своем театре.

«Он в это очень серьезно погрузился, — продолжил Мездрич. — Поэтому модель театра «Практика» под руководством Брусникина, — это модель не совсем обычная для российской театральной жизни. Это не классический репертуарный театр, который в основном существует в России. Это театр, в котором артистов в штатном расписании нет, а репертуар очень активно представлен различными актерскими ансамблями. Это то, что мы называем резидентами. Эти резиденты: Автономная некоммерческая организация «Мастерская Дмитрия Брусникина», Центр имени Вс. Мейерхольда с Виктором Рыжаковым во главе и творческая театральная группа режиссера Олега Кудряшова. Плюс еще театральные группы, которые приглашались на отельные проекты: режиссеры, художники, артисты».

Театр, который создал Брусникин, имел в своем репертуаре спектакли самых разных творческих направлений, отметил Борис Мездрич.

«То есть это не одна труппа играет, как в обычных репертуарных театрах, а каждый спектакль создается представителями разных творческих направлений, но все они объединены одним понятием — современная драматургия. Вот что сделал Брусникин. И, конечно, мы были очень серьезно настроены двигаться дальше, чтобы все это зазвучало еще более мощно, сильно и современно. Но то, что уже было сделано в «Практике», было сделано именно Брусникиным», — подчеркнул Борис Мездрич.

По словам директора «Практики», смерть Брусникина — это невосполнимая утрата для российского театра.

Отметим, Борис Мездрич ранее занимал должность директора Новосибирского театра оперы и балета, в 2015 году он был уволен оттуда после скандала из-за постановки Тимофеем Кулябиным оперы «Тангейзер», на которую пожаловалась группа верующих.