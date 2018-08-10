Посмертную маску Сталина купили на британском аукционе за 17,3 тысячи долларов

Москва, 10 августа. На аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании посмертную маску Иосифа Сталина купили за 17,3 тысячи долларов. Лот был приобретен по телефону для одного из коллекционеров.

Выполненную из бронзы маску на чердаке дома своего деда обнаружил британец, который и выставил ее на аукцион. По словам мужчины, его дед служил моряком торгового флота.

«Он объяснил, как нашел артефакт, разбирая имущество деда после его смерти, который был моряком торгового флота и, предположительно, приобрел ее во время одного из плаваний», — пояснил изданию Daily Express аукционер Дэн Пондер.

Он уточнил, что при определении стоимости лота ориентировался на другую посмертную маску Сталина, которая ушла с молотка в 2012 году за шесть тысяч долларов. Пондер подчеркнул, что цены в 17 тысяч долларов за лот никто не ожидал.

Проданную на аукционе посмертную маску Сталина снимал советский скульптор Матвей Манизер, занимавший пост вице-президента Академии художеств СССР.