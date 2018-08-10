Посольство РФ: США и Великобритания оказывают давление на расследование инцидента в Солсбери

Лондон, 10 августа. Власти США и Великобритании оказывают грубое давление на следствие, которое ведет дело об инциденте в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне журналистам.

По его словам, власти США уже исчерпали все предлоги для введения новых санкций и вводят их вообще без каких-либо доказательств.

«В ход идут уже отсылки на засекреченную информацию, которую никто и никогда не сможет проверить или публично предъявить в суде», — отметил представитель посольства РФ.

В посольстве РФ заявили, что введение новых санкций властями США – это своеобразная помощь Великобритании, которая не может предъявить никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. Общественности не показывают результаты расследования, поскольку это может расходиться с политическими заявлениями Великобритании и США, отметил представитель российской дипмиссии.

8 августа американские власти объявили о новых санкциях США против России из-за якобы использования химоружия при отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал увязку новых санкций и инцидента в Солсбери незаконным. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что новый предлог для санкций является надуманным.