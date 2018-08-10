Порошенко призвал ЕС избавиться от чар «Северного потока — 2»

Киев, 10 августа. Украинский президент Петр Порошенко призвал Европу избавиться от «кремлевских чар» и отстаивать собственную энергетическую безопасность на фоне продолжения реализации проекта «Северный поток — 2».

Разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдали Германия, Финляндия и Швеция. По словам представителя европейского партнера «Газпрома» — компании Uniper Кристофера Дельбрюка, проект идет по плану.

В Киеве призвали ЕС избавиться от «чар Северного потока — 2».

«Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Петр Порошенко в Twitter.

Украина выступает против российского проекта, поскольку Киев боится потерять доходы от транзита газа. А у США есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного сжиженного природного газа. Лидеры Латвии, Литвы и Польши также против «Северного потока — 2», называя его политическим проектом.

В Москве неоднократно заявляли, что строительство газопровода — проект коммерческий. Немецкий канцлер Ангела Меркель не видит политической подоплеки в реализации «Северного потока — 2», который поможет сделать Европу энергетически безопасным регионом.