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Порошенко призвал ЕС избавиться от чар «Северного потока — 2»
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    Порошенко призвал ЕС избавиться от чар «Северного потока — 2»

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    Порошенко призвал ЕС избавиться от чар «Северного потока — 2»

    Киев, 10 августа. Украинский президент Петр Порошенко призвал Европу избавиться от «кремлевских чар» и отстаивать собственную энергетическую безопасность на фоне продолжения реализации проекта «Северный поток — 2». 

    Разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдали Германия, Финляндия и Швеция. По словам представителя европейского партнера «Газпрома» — компании Uniper Кристофера Дельбрюка, проект идет по плану.

    В Киеве призвали ЕС избавиться от «чар Северного потока — 2».

    «Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Петр Порошенко в Twitter.

    Украина выступает против российского проекта, поскольку Киев боится потерять доходы от транзита газа. А у США есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного сжиженного природного газа. Лидеры Латвии, Литвы и Польши также против «Северного потока — 2», называя его политическим проектом.

    В Москве неоднократно заявляли, что строительство газопровода — проект коммерческий. Немецкий канцлер Ангела Меркель не видит политической подоплеки в реализации «Северного потока — 2», который поможет сделать Европу энергетически безопасным регионом.

    Автор: Юлия Шелковенко
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