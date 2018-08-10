Ученые нашли в Китае следы гигантских динозавров раннего юрского периода

Пекин, 10 августа. Несколько сотен следов ящероногих динозавров зауроподов обнаружены в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Гуйчжоу.

Следы были обнаружены учеными из Китая, США и Германии в ходе раскопок в районе населенного пункта Маотай. Оставленные в разные периоды времени следы зауроподов найдены на участке площадью 350 квадратных метров.

По словам ученых, это одно из самых крупных скоплений следов динозавров раннего юрского периода. Данная находка может многое рассказать об эволюции животного мира юрского периода.

Стоит отметить, что зауроподы представляли собой гигантских четвероногих динозавров, вес которых достигал 35 тонн, а длина 36 метров.