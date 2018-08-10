Каспий может стать мишенью террористов: эксперт рассказал о главных угрозах в регионе

Москва, 10 августа. Перспективы разрешения споров вокруг Каспийского моря обсудили участники видеомоста «Что ждет Каспий после саммита в Актау?». На этот вопрос постарались найти ответ руководитель Центра евразийских исследований Дипломатической академии МИД России Али Мустафабейли в Москве, заведующий кафедрой планирования и управления устойчивого развития Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики Чингиз Исмайлов в Баку и политолог Султанбек Султангалиев в Казахстане.

На видеомосте побывала корреспондент Федерального агентства новостей.

Разговор шел в преддверии V Каспийского саммита, который состоится 12 августа в Актау. Эксперты ожидают, что на нем будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Этот документ регулирует сферы экологии и террористической безопасности, а также вопрос сегментации дна и недр Каспийского моря..

«Успех в том, что стороны смогли добиться компромиссного понимания: я имею в виду Россию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, — рассказал Али Мустафабейли. — Они смогли договориться в отношении севера Каспийского моря. У Ирана имеется свое видение, и мы думаем, что работа по урегулированию этих вопросов на юге Каспийского моря будет продолжена».

Тем не менее, необходимо иметь в виду возможность появления угроз в этом регионе, отметил эксперт.

«Опасность террористических угроз может появиться. Мы должны учитывать непредсказуемую позицию государств Персидского залива, множество других факторов, связанных с интересом к этому региону», — отметил Али Мустафабейли.

Процесс согласования длился не одно десятилетие, и в начале декабря 2017 года в Москве был утвержден проект документа. Большинство экспертов выражают надежды на интенсификацию диалога «каспийской пятерки».

Переговоры по определению правового статуса Каспийского моря и урегулирования разногласий прикаспийских государств продолжаются с момента распада СССР. На нефть, газ и биологические ресурсы претендуют Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран.