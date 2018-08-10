Меню
Общество
Расчеты С-400 отразили угрозу условного противника с воздуха на Балтике
Спорт
УЕФА объяснил отказ от расследования нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов
Следующая новость
Загрузка...

    Расчеты С-400 отразили угрозу условного противника с воздуха на Балтике

    772

    Расчеты С-400 отразили угрозу условного противника с воздуха на Балтике

    Москва, 10 августа. Расчеты зенитной ракетной системы С-400 ликвидировали угрозу с воздуха в ходе учений в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота.

    Авиацию условного противника обнаружили дежурные расчеты, и дивизион зенитной ракетной системы С-400 сразу же взял на сопровождение угрозу.

    «Дивизион… уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота», — говорится в сообщении пресс-службы.

    В качестве условного противника выступали несколько истребителей Су-27 и звено многоцелевых истребителей Су-30СМ.

    Расчеты С-400 также выполнили электронные пуски по другими мишеням, в частности по имитирующим высокоскоростные и баллистические цели.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что расчеты систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках учений в Саратовской области. Отмечается, что экипаж должен был преодолеть более пяти тысяч километров комбинированным маршем.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.