Расчеты С-400 отразили угрозу условного противника с воздуха на Балтике

Москва, 10 августа. Расчеты зенитной ракетной системы С-400 ликвидировали угрозу с воздуха в ходе учений в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота.

Авиацию условного противника обнаружили дежурные расчеты, и дивизион зенитной ракетной системы С-400 сразу же взял на сопровождение угрозу.

«Дивизион… уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота», — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве условного противника выступали несколько истребителей Су-27 и звено многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Расчеты С-400 также выполнили электронные пуски по другими мишеням, в частности по имитирующим высокоскоростные и баллистические цели.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что расчеты систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках учений в Саратовской области. Отмечается, что экипаж должен был преодолеть более пяти тысяч километров комбинированным маршем.