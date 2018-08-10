Более половины россиян отдыхали в детстве в оздоровительных лагерях

Москва, 10 августа. Более половины россиян отдыхали в спортивных, пионерских и летних лагерях, когда были детьми. Об этом говорится в сообщении фонда «Общественное мнение».

Специалисты провели опрос и поинтересовались у населения, отдыхали ли они в детстве в спортивных, пионерских или летних детских лагерях. Отрицательно ответили на вопрос 37% человек. Более половины, 62%, заявили, что ездили на отдых в лагеря в детстве. Также 24 россиян рассказали, что отправляли отдыхать детей и внуков.

При этом более половины (55%) участников опроса считают, что родители стали реже отправлять своих детей в лагеря. Опрос проводился 4 и 5 августа. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что детские лагеря в России предлагают оценивать не по цене, а по качеству.