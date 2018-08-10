Фотошпионы засняли новый кроссовер Honda Passport на испытаниях
Москва, 10 августа. Новый среднеразмерный кроссовер Honda Passport вывели на дорожные тесты. Издание Motor1 опубликовало шпионские снимки машины.
На данный момент известно, что уже во втором квартале 2019 года новинка поступит в продажу. Эксперты отмечают, что кроссовер сможет составить конкуренцию Nissan Murano и Ford Edge. В модельном ряду японской марки Honda Passport расположится между CR-V и Pilot.
Кроссовер Honda Passport будет оснащаться атмосферным агрегатом 3.5 V6 производительностью 284 л.с./254 Нм.
Напомним, ранее очевидцы засняли на видео новый суперкар Porsche 911 на одном из автобанов Европы.