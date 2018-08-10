ДНР вводит обязательную форму для школьников

Донецк, 10 августа. С осени 2019 года в школах Донецкой народной республики будет введена обязательная форма, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Власти ДНР рассчитывают ввести обязательную школьную форму со следующего учебного года. Ее образцы уже поступили в первые 12 школ и лицеев республики.

«Мы рассматриваем с министром образования программу, которая позволит в первый раз государству профинансировать определенную часть затрат по школьной форме», — добавил Захарченко.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике, несмотря на жаркое лето и периодические нарушения режима тишины со стороны ВСУ, активно проходят съемки первого художественного полнометражного фильма производства ЛНР «Ополченочка». Федеральное агентство новостей побеседовало с автором этой идеи.