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ДНР вводит обязательную форму для школьников
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    ДНР вводит обязательную форму для школьников

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    ДНР вводит обязательную форму для школьников

    Донецк, 10 августа. С осени 2019 года в школах Донецкой народной республики будет введена обязательная форма, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

    Власти ДНР рассчитывают ввести обязательную школьную форму со следующего учебного года. Ее образцы уже поступили в первые 12 школ и лицеев республики.

    «Мы рассматриваем с министром образования программу, которая позволит в первый раз государству профинансировать определенную часть затрат по школьной форме», — добавил Захарченко.

    ДНР вводит обязательную форму для школьников

    Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике, несмотря на жаркое лето и периодические нарушения режима тишины со стороны ВСУ, активно проходят съемки первого художественного полнометражного фильма производства ЛНР «Ополченочка». Федеральное агентство новостей побеседовало с автором этой идеи.

    Автор: Катерина Иванова
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