Берлин, 10 августа. Новые санкции США, которые привели к падению рубля, вряд ли смогут «поставить Россию на колени», так как она за последние годы стала менее уязвима благодаря пополнению валютных резервов и низкому государственному долгу. Об этом заявил журналист немецкого издания Die Welt Хольгер Цшепиц.

Он отметил, что в эпоху геополитики Вашингтон ставит акцент на доллар — «новое оружие, мощь которого весь мир может ощутить незамедлительно». Тот, кто подвергается «немилости» Вашингтона автоматически «отрезается от бизнеса», пояснил автор, раскритиковав «новое оружие США».

Введение ограничительных мер повлияло на российскую валюту, а впоследствии и на деятельность авиакомпании «Аэрофлот», акции которой упали более чем на 10%. Акции российских банков также потеряли стоимость. Потери ВТБ, например, составили более 7%.

Официально ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Москва уже заявила об ответных мерах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новые санкции Вашингтона «абсолютно неприемлемы» и США представляют собой «непредсказуемого партнера».

В сложившейся ситуации имеется риск введения дополнительных ограничительных мер, ввиду чего инвесторам запретят покупать российские облигации государственного займа, что приведет к дальнейшему падению рубля на 15%.

«Но даже самые суровые санкции не смогут поставить Россию на колени. Становится очевидно, что новое оружие Америки неэффективно», — заключил Цшепиц.

Напомним, что власти США объявили о введении нового пакета антироссийских санкций в связи с так называемым «делом Скрипалей». В то же время не было представлено никаких доказательств причастности российской стороны к случившемуся.

Ранее экономист в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал прогнозы о возможном падении рубля до 15% в случае введения санкций США против российского госдолга. Он отметил, что прогнозирование политических событий — это неблагодарное дело, и ситуация может резко поменяться как в одну, так и в другую сторону.