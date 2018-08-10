Перуанец вернулся в Россию за спасенной во время ЧМ-2018 дворнягой Бусинкой

Москва, 10 августа. Болельщик из Перу Рикардо вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку, которую он спас во время чемпионата мира.

Перуанец нашел дворнягу на улице со сломанной лапой, когда возвращался в отель после матча. Он отвез собаку в ветклинику и оплатил лечение. Забрать Бусинку с собой в Перу он не мог, поскольку у него не было справки от ветеринара, однако собака так ему понравилась, что он решил вернуться за ней через месяц после окончания чемпионата.

За это время Бусинке сделали все необходимые прививки и подготовили документы, поэтому теперь дворняга сможет отправиться в Лиму вместе со своим новым хозяином. Несмотря на то, что Бусинка пока не понимает испанский, она не отходит от Рикардо ни на шаг, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что это не единственный случай, когда жизнь болельщиков изменилась после чемпионата мира по футболу, который проходил в этом году в России. Ранее ФАН сообщал о мексиканце, который приехал в Москву посмотреть за любой национальной сборной, а нашел будущую жену.