Путин и Совбез РФ отреагировали на попытку США ввести новые санкции



Москва, 10 августа. Глава государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопрос возможных санкций США против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москве состоялось совещание Совета Безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина. Глава государства и участники совещания отреагировали на попытки США ввести новые санкции.

«Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений», — сказал Песков.

Путин и участники совещания подчеркнули нелигитимность американских санкций со стороны США. Пресс-секретарь добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономического развития России.

Власти США намерены ввести новые санкции, если Россия не докажет свою непричастность к инциденту в Солсбери. Москва отрицает все обвинения Запада и требует предъявить доказательства, а не быть голословными.