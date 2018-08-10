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Путин и Совбез РФ отреагировали на попытку США ввести новые санкции
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    Путин и Совбез РФ отреагировали на попытку США ввести новые санкции

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    Путин назвал нелигитимными возможные санкции США против России
    Москва, 10 августа. Глава государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России вопрос возможных санкций США против России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В Москве состоялось совещание Совета Безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина. Глава государства и участники совещания отреагировали на попытки США ввести новые санкции.

    «Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений», — сказал Песков.

    Путин и участники совещания подчеркнули нелигитимность американских санкций со стороны США. Пресс-секретарь добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономического развития России.

    Власти США намерены ввести новые санкции, если Россия не докажет свою непричастность к инциденту в Солсбери. Москва отрицает все обвинения Запада и требует предъявить доказательства, а не быть голословными.

    Автор: Юлия Шелковенко
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