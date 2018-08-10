Сирия ждет удара из Идлиба: боевики открыто заявляют о грядущей операции против САА

Боевики в зоне деэскалации «Идлиб» планируют наступление на позиции правительственных войск. Об этом в интервью «оппозиционному» изданию Nedaa Syria рассказал пресс-секретарь коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил-Тахрир» Наджи Мустафа.

По его словам вооруженные группировки, входящие в этот альянс, увеличили боевую готовность во всех занимаемых ими районах и особенно на линии соприкосновения с сирийскими правительственными войсками, куда были переброшены дополнительные силы.

Напомним, что за день до этого похожее заявление сделал и «спикер» группировки «Ахрар Аш-Шам», с недавнего времени входящей в «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» Хусам Салама. Он решительно заявил, что мир с «дамасским режимом» невозможен, что боевики смогли воспользоваться временем, которое им предоставило создание зоны деэскалации и теперь они готовы к активным боевым действиям против правительственных сил. Салама также подчеркнул, что Турция не сможет помешать боевикам воевать против «режима и русских».

Подобные заявления звучат на фоне ежедневных нарушений боевиками режима прекращения огня и массовых арестов сторонников примирения с сирийским правительством.

По последним данным, количество задержанных «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» людей выступавших за переговоры с официальным Дамаском превысило 115 человек. Стоит отметить, что среди арестованных есть не только боевики «умеренных» группировок, но и мирные жители.

Востоковед Андрей Онтиков не исключает, что боевики в ближайшее время могут начать широкомасштабную военную операцию против правительственных войск сразу на нескольких фронтах. О перспективах такого наступления эксперт рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Тут важно понимать, что речь идет о возможном наступлении боевиков в зоне деэскалации, где действуют договоренности, достигнутые ранее в Астане странами-гарантами. Эти договоренности прямо указывают на то, что если нарушается режим прекращения огня, а речь идет не о единичных обстрелах, а о масштабной операции, то и сирийская армия, и российская авиация имеет полное право наказывать нарушителей ведением ответных боевых действий», — объяснил Андрей Онтиков.

По мнению собеседника ФАН, боевики должны отдавать себе отчет, что такие заявления и соответствующие действия будут иметь для них крайне плачевные последствия.

«Сколько бы ни было боевиков зоне деэскалации «Идлиб», какими бы боевыми возможностями они бы не обладали, боевой потенциал сирийской армии и ее союзников в лице ВКС РФ в любом случае переломит все наступательные действия на раз-два. То, что сейчас нужно делать так называемой вооруженной оппозиции — это внять призывам Москвы и сосредоточиться на борьбе с террористическим альянсом «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», а также с союзными ему группировками. Идти на какое-то примирение, искать общий язык, вырабатывать некую формулу с Дамаском по примеру того, как это недавно сделали некоторые группировки в юго-западных районах Сирии. По итогам договоренностей часть вооруженной оппозиции в Даръа вливались в состав сирийской армии и, как мы видим, сейчас ведет довольно успешное совместное с САА наступление против боевиков ИГИЛ1 (запрещено в РФ) в сирийской пустыне», — напомнил востоковед.

Однако пропаганда и «умеренных» боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» называет примирение той же «Шабаб ас-Сунны» с Дамаском предательством так называемой «сирийской революции». Тем не менее, эксперт считает, что мирные переговоры с боевиками в Идлибе все-таки возможны, но с многочисленными оговорками.

«Эти оговорки касаются, прежде всего, тех боевиков, которые занимаются, по сути, преступлениями: убийствами, арестами и так далее. С этими людьми естественно никаких переговоров быть не может. Соответственно их нужно либо уничтожать, либо сажать в тюрьму. Если будет принято какое-то принципиальное соглашение по примирению в Идлибе, по вливанию отдельных группировок из этого района в состав сирийской армии, все боевики в любом случае будут проверяться сирийскими спецслужбами и нашими представителями», — отметил Андрей Онтиков.

Эксперт считает, что в Идлибе сейчас складывается совершенно парадоксальная ситуация.

«Боевики полностью оторваны от реальности, если еще думают об успехах своей так называемой революции, которая в реальности просто попытка бандитского переворота путем свержения законных сирийских властей. Все, что нужно им сейчас делать, это наоборот искать какие-то точки соприкосновения с властями в Дамаске при посредничестве российских офицеров из Центра по примирению враждующих сторон , чтобы хоть как-то облегчить свою участь, потому что альтернатива — это уничтожение. Возможно боевики этого не понимают, надеясь на какой-то турецкий фактор. Однако, я думаю, что с Турцией Россия в любом случае договорится. У нас есть свои убедительные аргументы для турок, которые в конечном итоге приведут к прекращению существования зоны деэскалции в Идлибе. Именно об этом и шла речь в Астане, когда эти зоны только создавались. Там прямо указывалось, что это сугубо временное явления, и в любом случае страны-гаранты уважают территориальную целостность Сирии. Зона деэскалации в Идлибе прекратит свое существование. Вопрос только в том, что будет с тем или иным боевиком», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.