Перспективы очень оптимистичные: Москалькова рассказала о разговоре с Киевом про моряков «Норда»

Москва, 10 августа. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила факт договоренности с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой об обоюдной помощи задержанным морякам из России и Украины. «Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов «Норд» и «ЯМК-0041». Договорились о предоставлении им помощи», — сообщила ранее в своем Facebook Денисова.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей российский омбудсмен напомнила подробности задержания рыбаков «Норда».

«Командир судна находится под подпиской о невыезде. У них есть такая мера пресечения, типа залога, — пояснила Татьяна Москалькова. — В отношении командира возбуждено уголовное дело. Моряки (команда «Норда». — Прим. ФАН) не привлечены к уголовной ответственности, но тем не менее не могут покинуть территорию Украины. Их российские паспорта суд Киева признал легитимными, но они не являются документом для пересечения границы. Такова правовая ситуация, которая не позволяет людям вернуться домой».

Что касается украинских моряков, то, как напомнила уполномоченный РФ по правам человека, они были задержаны российской стороной за нарушение правил рыбной ловли. На сегодняшний день они также не могут вернуться домой, потому что проходят по делу как свидетели, отметила собеседница ФАН.

«Мы (с украинской коллегой Денисовой. — Прим. ФАН) обсуждали, какие возможные правовые решения имеются для возвращения тех, кто не являются обвиняемыми по уголовным делам. С одной и с другой стороны — не обвиняемые, и мы обсуждали возможные варианты обращения к компетентным органам для решения этого вопроса», — рассказала омбудсмен.

Собеседница ФАН «очень оптимистично» смотрит на перспективы освобождения моряков.

«Речь идет не об осужденных людях, не об общественно опасных, — уверена Татьяна Москалькова. — Нарушение международного принципа о воссоединении семей — очень важная тема сегодняшней правозащиты. Поэтому я думаю, что общество поддержит».

Российский омбудсмен неоднократно обращалась с этим вопросом в международные органы, в том числе к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, и в Комитет по правам человека ООН, и везде встречала понимание.

«Нужно просто выработать некую правовую форму для решения этого вопроса», — считает Москалькова.

По словам российского уполномоченного по правам человека, раскрывать подробности дальнейших действий ей не позволяют договоренности, достигнутые во время переговоров с Денисовой.