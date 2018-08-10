Ученые обнаружили «источник пессимизма» в головном мозге человека

Кембридж, 10 августа. Ученые Массачусетского технологического института и университета Киото обнаружили отдел мозга, воздействие на который способствует развитию пессимизма. Об этом говорится в статье журнала Neuron.

По словам ученых, постоянные мысли, вызывающие иррационально пессимистичные взгляды человека, зачастую являются симптомами расстройств психики. Ученым удалось определить потенциальный источник эмоционального состояния человека, присущего пессимистичным людям.

«Этот отдел (мозга – Прим. ред.), вероятно, отвечает и за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией, а также их комбинацией», — говорится в статье.

Согласно выводам исследователей, такие психические проблемы и расстройства достаточно тяжело поддаются лечению. Обнаружение причин их возникновения позволит приблизиться к пониманию природы заболеваний.

Ранее СМИ сообщали, что ученые открыли несколько зон мозга, отвечающих за особенности поведения и характера человека и животных.