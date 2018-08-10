Сирия, 10 августа. Попытка атаки ИГИЛ1 в Эс-Сувейде была отражена силами САР. Высокопоставленный полевой командир SDF**** был убит в результате нападения террориста ИГ1 в провинции Ракка. Одна из улиц Африна была переименована в честь президента Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели атаку позиций боевиков на севере Латакии.

«Исламское государство»1: предприняло попытку нападения на опорные пункты САА на востоке Эс-Сувейды.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): переименовала одну из улиц Африна в честь президента Турции.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА на севере провинции Хама.

Курды: пережили обстрел здания суда в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо; потеряли одного из полевых командиров в результате атаки боевика «спящей ячейки» ИГ на востоке Ракки.

Провинция Латакия

После очередной попытки запуска ударного беспилотника исламистами «Хайят Тахрир Аш-Шам» правительственная армия провела ответную атаку позиций радикалов. Военный источник в сети Twitter (SyriawatanNews) передает, что группа военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) проникла в районы, подконтрольные боевикам, в окрестностях города Ас-Сараф. В результате спецоперации силам САР удалось ликвидировать одного из исламистов, а также захватить два автомата и рацию «Ан-Нусры»***. Напомним, несколько часов назад стало известно, что боевые дроны джихадистов попытались приблизиться к российской авиабазе «Хмеймим», чтобы нанести удар. Тем не менее все БПЛА были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (basimnuami) передает, что одна из центральных улиц города Африн была переименована в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом распорядился местный совет, состоящий преимущественно из числа протурецких радикалов «Сирийской свободной армии» (ССА). Территории кантона Африн перешли под контроль турецкой армии и подконтрольной ей ССА в марте в ходе военной операции «Оливковая ветвь». Напомним, правительство САР выступало против вмешательства Анкары в сирийский конфликт.

Стало известно, что сегодня ночью обстрелу неизвестных подверглось здание суда «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Манбидж. Как передает военный источник в сети Facebook (dimashq.now), сейчас выясняется, к какой из вооруженных группировок принадлежали нападавшие.

Провинция Ракка

Созданный жителями «Гражданский Совет по восстановлению Ракки» продолжает вести работы по расчистке улиц административного центра провинции. Как передает Twitter-канал (QSD_Jabha), только из района Ан-Нахда было вывезено около 3 млн кубометров строительного мусора, оставшегося от зданий, разрушенных в результате авианалетов западной коалиции во главе с США. Напомним, после захвата Ракки проамериканскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) Вашингтон заявлял о том, что окажет содействие в восстановлении города, однако спустя почти десять месяцев населенный пункт все еще пребывает в катастрофическом состоянии.

Тем временем в деревне Аль-Карама, расположенной в восточной части провинции, в результате атаки неизвестного исламиста был убит один из высокопоставленных полевых командиров «демократических сил». Об этом сообщает военный источник в сети Facebook (dimashq.now). Предполагается, что нападение было совершено одним из террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в занимаемых курдами районах.

Провинция Хама

На севере региона не прекращаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. Согласно данным Twitter-канала (SyriawatanNews), под обстрелом артиллерии САА оказались укрепрайоны радикалов «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований недалеко от населенных пунктов Мааркаба и Кафр Зета, а также вблизи холма Телль Ас-Сахр. Как сообщалось ранее, вооруженные столкновения были спровоцированы исламистами, которые открыли огонь по городу Мхарде с преимущественно христианским населением.

В то же время сирийские военные самолеты провели воздушные атаки укреплений боевиков на южных окраинах соседней провинции Идлиб, передает на своей странице в Twitter военный источник (Hasan_Jneed). По информации Twitter-канала (leithfadel), российские ВКС также действуют в данном районе. Сведений об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

Не утихают вооруженные столкновения между правительственными войсками и так называемыми «спящими ячейками» «Исламского государства», действующими на территории Эс-Сувейды. По сведениям военного источника в социальной сети Twitter (dimashq.now), части Сирийской арабской армии (САА) предотвратили попытку террористов проникнуть в зону, подконтрольную силам САР. Группа боевиков террористической группировки в очередной раз намеревалась атаковать позиции САА к юго-востоку от военного аэропорта «Халхала», однако, потерпев поражение, джихадисты бежали. Напомним, спецоперация правительственных сил, направленная на полную зачистку провинции, началась в первой половине недели, после того как террористами был казнен один из мирных жителей, взятых в плен во время налета на административный центр региона в конце июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)