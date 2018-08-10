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Британские СМИ рассказали, как глобальное потепление сделает россиян «менее опасными»
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    Британские СМИ рассказали, как глобальное потепление сделает россиян «менее опасными»

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    Британские СМИ рассказали, как глобальное потепление сделает россиян «менее опасными»

    Лондон, 10 августа. Глобальное потепление во всем мире приведет к тяжелым для окружающей среды последствиям, но такие страны, как Великобритания и Россия, смогут наслаждаться преимуществами изменения климата.

    Об этом пишет The Independent. Автор статьи считает, что британцы и россияне станут более здоровыми и счастливыми. По данным издания, лето 2018 года выдалось для Великобритании жарким, и жители успели осознать преимущества несвойственной для региона погоды.

    Автор статьи считает, что жара повлияла на настроение британцев, они стали более расслабленными. В связи с этим журналист задумался, может ли изменения климата иметь позитивные преимущества. Он заявил, что глобальное потепление на Великобритании скажется положительно: британцы почувствуют себя более счастливыми, а Англия будет более привлекательной для туристов. К тому же, он полагает,  теплый климат позволит им вместо картошки и лука выращивать фрукты и овощи.

    В своей статье британский журналист также коснулся России. Он считает, что пара градусов сделали бы намного больше территорий России пригодными для жизни. Также это скажется на экономике: Россия сможет перенаправить на модернизацию деньги, которые тратит на защиту от морозов. Россияне также станут счастливее и будут чувствовать себя комфортнее. При этом журналист подчеркнул, что россияне станут «менее опасными».

    Британские СМИ рассказали, как глобальное потепление сделает россиян «менее опасными»

    Ранее геологи доказали, что климат Земли катастрофически меняется каждые 405 тысяч лет. Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что на протяжении многих миллионов лет климат Земли подвержен периодическим изменениям из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы — Венеры и Юпитера, которые заставляют орбиту Земли «сжиматься» и «растягиваться». Циклические климатические колебания, по версии геологов, происходят каждые 405 тысяч лет на протяжении по крайней мере последних 215 миллионов лет. В настоящее время орбита Земли, как утверждают американские геологи, находится на более стабильной фазе цикла и напоминает круг, поэтому в ближайшее время человечеству стоит беспокоится о более кратковременных климатических изменениях — например, в результате парникового эффекта.

     

    Автор: Алия Садыкова
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