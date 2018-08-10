Британские СМИ рассказали, как глобальное потепление сделает россиян «менее опасными»

Лондон, 10 августа. Глобальное потепление во всем мире приведет к тяжелым для окружающей среды последствиям, но такие страны, как Великобритания и Россия, смогут наслаждаться преимуществами изменения климата.

Об этом пишет The Independent. Автор статьи считает, что британцы и россияне станут более здоровыми и счастливыми. По данным издания, лето 2018 года выдалось для Великобритании жарким, и жители успели осознать преимущества несвойственной для региона погоды.

Автор статьи считает, что жара повлияла на настроение британцев, они стали более расслабленными. В связи с этим журналист задумался, может ли изменения климата иметь позитивные преимущества. Он заявил, что глобальное потепление на Великобритании скажется положительно: британцы почувствуют себя более счастливыми, а Англия будет более привлекательной для туристов. К тому же, он полагает, теплый климат позволит им вместо картошки и лука выращивать фрукты и овощи.

В своей статье британский журналист также коснулся России. Он считает, что пара градусов сделали бы намного больше территорий России пригодными для жизни. Также это скажется на экономике: Россия сможет перенаправить на модернизацию деньги, которые тратит на защиту от морозов. Россияне также станут счастливее и будут чувствовать себя комфортнее. При этом журналист подчеркнул, что россияне станут «менее опасными».

Ранее геологи доказали, что климат Земли катастрофически меняется каждые 405 тысяч лет. Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что на протяжении многих миллионов лет климат Земли подвержен периодическим изменениям из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы — Венеры и Юпитера, которые заставляют орбиту Земли «сжиматься» и «растягиваться». Циклические климатические колебания, по версии геологов, происходят каждые 405 тысяч лет на протяжении по крайней мере последних 215 миллионов лет. В настоящее время орбита Земли, как утверждают американские геологи, находится на более стабильной фазе цикла и напоминает круг, поэтому в ближайшее время человечеству стоит беспокоится о более кратковременных климатических изменениях — например, в результате парникового эффекта.