Меню
Политика
«Угроза вторжения»: в Киеве испугались учений РФ на территории Белоруссии
Спорт
УЕФА объяснил отказ от расследования нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов
Следующая новость
Загрузка...

    «Угроза вторжения»: в Киеве испугались учений РФ на территории Белоруссии

    369

    «Угроза вторжения»: в Киеве испугались учений РФ на территории Белоруссии

    Киев, 10 августа. В Киеве испугались совместных плановых военных учений Москвы и Минска на территории Белоруссии, приняв их за «вторжение» и разглядев в военных играх «угрозу удара» по Украине. О якобы возможном ударе в эфире UATV заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

    По его словам, ведомство якобы проанализировало мероприятия, которые на территории Белоруссии проводит Россия, а также совместные российско-белорусские учения, тренировки и военные игры.

    Скибицкий заявил, что об «угрозе» якобы свидетельствуют тренировки воздушно-десантных войск, войск сил специальных операций РФ на территории Белоруссии, активное использование российской военно-транспортной авиации на белорусских аэродромах, а также участие в учениях боевой и военно-тактической авиации РФ.

    «Угроза вторжения»: в Киеве испугались учений РФ на территории Белоруссии

    «На территории Белоруссии может быть создана группировка войск, а это, по нашим оценкам, высоко мобильная группировка войск, <…> для того, чтобы проводить операцию с севера на наших северных территориях», — заключил Скибицкий.

    Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения, цель которых, как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заключается в получении практического опыта совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

    При этом учения проводятся как на территории Белоруссии, так и на территории России. Так, в июне этого года Минск и Москва провели учения «Славянское братство — 2018» в Краснодарском крае.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.