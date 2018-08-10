«Угроза вторжения»: в Киеве испугались учений РФ на территории Белоруссии

Киев, 10 августа. В Киеве испугались совместных плановых военных учений Москвы и Минска на территории Белоруссии, приняв их за «вторжение» и разглядев в военных играх «угрозу удара» по Украине. О якобы возможном ударе в эфире UATV заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, ведомство якобы проанализировало мероприятия, которые на территории Белоруссии проводит Россия, а также совместные российско-белорусские учения, тренировки и военные игры.

Скибицкий заявил, что об «угрозе» якобы свидетельствуют тренировки воздушно-десантных войск, войск сил специальных операций РФ на территории Белоруссии, активное использование российской военно-транспортной авиации на белорусских аэродромах, а также участие в учениях боевой и военно-тактической авиации РФ.

«На территории Белоруссии может быть создана группировка войск, а это, по нашим оценкам, высоко мобильная группировка войск, <…> для того, чтобы проводить операцию с севера на наших северных территориях», — заключил Скибицкий.

Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения, цель которых, как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заключается в получении практического опыта совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

При этом учения проводятся как на территории Белоруссии, так и на территории России. Так, в июне этого года Минск и Москва провели учения «Славянское братство — 2018» в Краснодарском крае.