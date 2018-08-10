Рогозин анонсировал создание нового «Звездного городка»

Москва, 10 августа. Роскосмос планирует создать новый «Звездный городок», который будет размещен на территории Центра Хруничева. Об этом в пятницу заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы хотим здесь сделать новый «Звездный городок», — отметил он.

По его словам, в новый «Звездный городок» будут переведены 35 тыс. работников ракетно-космической отрасли, а также размещены филиалы профильных вузов.

Ранее Рогозин заявил, что на встрече президента РФ Владимира Путина с руководство ракетно-космической отрасли страны было решено сохранить землю Центра Хруничева за предприятием. Кроме того, глава Роскосмоса отметил, что пока Центр Хруничева не откроет серийное производство в Омске, московская площадка будет работать в прежнем формате.