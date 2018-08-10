Церемония награждения победителей «АрМИ-2018» состоялась в Алабино

Алабино, 10 августа. В Подмосковном Алабино состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурсов «АрМИ-2018». Об этом сообщает пресс-центр «Армейских международных игр».

Финалистами «АрМИ-2018» стали команды из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. В церемонии награждения принял участие главнокомандующий сухопутными войсками (СВ) России генерал-полковник Олег Салюков, а также руководитель главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев и начальник управления боевой подготовки СВ генерал-майор Роман Бинюков​​​.

«Очень хорошо показала себя на «АрМИ-2018» команда из Сирии, участвующая в соревнованиях впервые. Также отличились команды из Вьетнама и Мьянмы», — отметил Салюков.

«Армейские международные игры» стартовали 28 июля. В программе «АрМИ-2018» 28 конкурсов, которые одновременно проходят на 24 полигонах в семи странах. В играх принимают участие команды из 32 стран.