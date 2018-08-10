Михаил Дегтярев обсудил проблемы Москвы с жителями Таганского района

Москва, 10 августа. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями Таганского района, чтобы поговорить о проблемах столицы.

Москва преображается, и это не ускользает от внимания местных жителей и туристов, отметил Дегтярев. Он сообщил, что побывал в Люблино, где есть проблемы с дорогами, благоустройством парков и придомовой территории.

«Мы хотели бы, чтобы тот лоск, который мы видим в центре Москвы, распространился и на всю Москву, и на всю страну», – сказал кандидат, его слова передает АГН «Москва».

Дегтярев считает, что медицина в Москве тоже должна стать образцовой. Сейчас в медицинских учреждениях столицы много очередей, не хватает квалифицированных специалистов. Врачи уходят в частную медицину, а у многих москвичей нет средств оплатить их услуги в небюджетных учреждениях.

Кандидат в мэры считает, что в Москве нужно развивать образовательную среду, работать с мигрантами. Трудовые мигранты должны возвращаться на родину, добавил он.

В Москве 9 сентября состоятся выборы мэра. Жители российской столицы могут проголосовать за Сергея Собянина, Илью Свиридова, Михаила Дегтярева, Вадима Кумина, Михаила Балакина.