В ЕК назвали «двусторонним вопросом» напряженность в отношениях Греции и России

Москва, 10 августа. Напряженность в дипломатических отношениях между Москвой и Афинами является «двусторонним вопросом», заявили в Европейской комиссии.

«Это, безусловно, двусторонний вопрос отношений членов ЕС с третьими странами, которые мы бы не хотели комментировать», — цитирует РИА Новости представителя исполнительной коллегии Евросоюза.

Напомним, 11 июля стало известно, что Греция выдворяет двух российских дипломатов. Кроме того, Афины запрещают въезд на территорию страны еще двум дипломатам «за противоправные действия против национальной безопасности».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя действия Греции, заявила, что такое решение будет иметь негативные последствия. Российская сторона объявила послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу 6 августа, что Москва примет ответные меры.