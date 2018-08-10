Такого нет даже у НАТО: в Киеве ужаснулись военной мощи ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа. Количество военной техники на вооружении Донецкой и Луганской народных республик значительно превышает показатели армий ряда стран-членов НАТО, заявил представитель главного управления министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Украинский разведчик в эфире телеканала UATV ужаснулся военной мощи ДНР и ЛНР. В военной разведке Украины подсчитали, что на вооружении у боевиков республик находятся 475 танков, около 1000 бронированных машин, более 200 реактивных систем залпового огня и 762 артиллерийские системы. Представитель ГУ МО Украины подчеркнул, что такого нет даже у НАТО. Стоит отметить, что Вооруженные силы ДНР и ЛНР значительную часть техники получили в качестве трофеев, когда Вооруженные силы Украины несли потери в котлах.

«Таким образом, количество танков на вооружении боевиков превышает показатели таких стран членов НАТО, как Великобритания, Германия или Франция», – отметил Скибицкий.

Перечисленное вооружение располагается на территориях республик, в частности относится к 1 и 2 армейским корпусам. Скибицкий утверждает, что техника находится на линии фронта и готова к бою с ВСУ, передает «Экономика сегодня». Хотя известно, что ДНР и ЛНР отвели тяжелую технику от линии разграничения согласно минским договоренностям. Более того, именно технику ВСУ регулярно фиксируют о линии обороны.

Напомним, Киев начал военную кампанию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после того, как республики объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим перемирия. Однако из республик продолжают поступать сведения об обстрелах со стороны ВСУ и их попытках прорвать линию обороны.