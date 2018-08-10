Справедливость для «жирных котов»: крупному бизнесу пора возвращать авансы государству

Министерство финансов РФ предложило составить особый список налоговых расходов бюджета, под которыми понимаются различные системы льгот и прямой господдержки для предприятий.

В инициативе министерства предлагается установить механизм оценки такого рода расходов и в случае их неэффективности — скорректировать или вовсе отменить налоговые послабления и прямые выплаты предприятиям.

Скорее всего, речь идет о том, что ряд «священных коров» крупного российского бизнеса, которые в прошлом успешно избегали общей системы налогообложения, в ближайшее время столкнутся с более жесткой позицией государства.

Новый подход к налогам

В документе, опубликованном на портале раскрытия нормативных актов, Минфин в деталях описал ситуацию с налоговыми расходами, которые предлагается учесть, оценить и подвергнуть аудиту. В тексте отмечается, что налоговые расходы имеют тенденцию к постоянному росту — еще в 2015 году они составляли по консолидированному российскому бюджету около 1,9 трлн рублей, а в нынешнем году достигнут отметки в 2,6 трлн рублей. Более того, в случае инерционного прогноза налоговые расходы будут расти и в дальнейшем, составив к 2021 году сумму в 3,35 трлн рублей.

Для понимания колоссальности данной цифры необходимо указать, что все расходы федерального бюджета России в 2018 году, согласно подписанному закону о бюджете, должны составить 16,53 трлн рублей, а доходы — 15,26 трлн рублей. Таким образом, по различным статьям налоговых расходов российский бюджет тратит около 15,7% совокупной расходной части, или около 17% от всех доходов бюджета.

К 2021 году ситуация с взрывным ростом налоговых расходов может стать и вовсе неуправляемой. С учетом роста расходной части до 17,155 трлн рублей цифра в 3,35 трлн рублей, приходящаяся на налоговые расходы, составит почти пятую часть всех расходов бюджета, а если быть точным — 19,5%.

В налоговые расходы, согласно документу Минфина, включены различные выплаты. Так, более 85% всех расходов попадает в раздел «Национальная экономика». Кроме того, в документе учтены льготы и целевые программы в сфере здравоохранения, социальной политики, образования и науки, однако все они в совокупности занимают менее 15% всех налоговых расходов.

Наиболее весомая статья в документе Минфина из раздела «Национальная экономика» касается льгот по НДС и таможенной пошлине — на этот раздел попадает 1,5 трлн рублей. Для сравнения, вся поддержка сельского хозяйства составляет лишь 450 млрд рублей.

Таким образом, хотя формально документ Минфина затрагивает очень широкий спектр существующих финансовых обязательств российского государства, «направление главного удара» в нем читается достаточно явно. Судя по всему, главной целью предлагаемой инициативы является именно унификация правил внешнеэкономической деятельности и уплаты НДС предприятиями.

Традиционные участники «налоговых схем», от использования которых и хочет отучить бизнес Минфин, тоже понятны. Это крупные компании-экспортеры, которые за 1990—2000-е годы выстроили для себя удобный мир низких налогов и массы обязательств по отношению к себе со стороны государства.

Письмо Белоусова Путину

Не исключено, что данная инициатива Минфина является частью целого плана «раскулачивания жирных котов», которые за последние годы привыкли по малейшему поводу бежать за помощью к государству, мотивируя это тем, что их бизнес не выдерживает кризисных явлений или не может существовать в условиях антироссийских санкций.

В частности, данная инициатива Минфина может быть сопряжена с письмом советника президента России Андрея Белоусова, которое в конце июля получило резолюцию «Согласен» от главы государства Владимира Путина. В данном письме Белоусов выступает с идеей изъятия из сверхприбылей горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний более 0,5 трлн руб.

В мотивировочной части письма указываются и причины такого подхода: по оценке Белоусова, из-за рыночной конъюнктуры в 2017 году российские металлурги и химики суммарно получили более 1,5 трлн руб. прибыли до налогообложения (EBITDA). Однако налоговая нагрузка на них (отношение суммы всех налогов, за исключением НДФЛ и социальных платежей) составляет лишь 7%, в то время как, например, для нефтяной отрасли этот показатель составил 28%.

Согласно предоставленным в письме расчетам, больше всего можно было бы в 2017 году изъять в виде налогов, не нарушающих принцип одинаковости налогообложения, у «Норильского никеля» (114 млрд руб. дополнительных налогов, при рентабельности по EBITDA в 44%), компании АЛРОСА (67,3 млрд руб., 47%), СИБУРа (65,2 млрд руб., 37%) и «Полюс Золота» (58,2 млрд руб., 59%). Меньше всего в расчете Белоусова получились скрытые налоговые льготы у Evraz (5,5 млрд руб. при рентабельности по EBITDA в 24%) и «Акрона» (8,3 млрд руб., 32%).

Интересен и анализ показателей нефтегазовой отрасли, который также попал в письмо помощника президента в качестве базы для сравнения. В случае российского нефтегаза Белоусов предпочел, в отличие от металлургов или химиков, дипломатично не указывать суммы возможных дополнительных начислений, однако налоговая нагрузка, приведенная в той же таблице и касающаяся российского нефтегаза, уже сама по себе дает пищу для размышлений.

Так, выяснилось, что налоги в российской нефтянке и газовой отрасли платятся отнюдь не всеми и не в одинаковой мере. Согласно письму Белоусова, налоговая нагрузка для «Роснефти» в 2017 году равнялась 37%, у «Сургутнефтегаза» — 36%, у «Башнефти» — 35%, а у «Лукойла» — всего 13%. Особенно странно это выглядело на фоне того, что даже у «национального достояния», знаменитого «Газпрома», налоговая нагрузка составляла 25%.

Еще одним аутсайдером в налоговом табеле о рангах стала компания «Новатэк», реализующая проект «Ямал-СПГ»: ее налоговая нагрузка составила лишь 14% — чуть больше, чем у «Лукойла».

Такое различие по уровню уплачиваемых налогов в отрасли выглядит парадоксальным, учитывая то, что «Лукойл» по объему выручки за 2017 год вышел на второе место по России (5,5 трлн руб.), отстав лишь от «Газпрома».

Поворот к справедливости?

Судя по всему, тематика майских указов президента в той или иной мере будет находить воплощение в самых разных законодательных инициативах. Предложенная в указах высокая планка социальной ответственности государства вызывает к жизни очевидный вопрос — каким образом российский бизнес, все 1990-е и 2000-е годы получавший аванс за авансом от государства, собирается возвращать долги стране и, шире, российским гражданам?

Ведь не секрет, что «большая приватизация» 1990-х годов, равно как и создание специальных инвестиционных режимов в различных отраслях в последующие годы, на словах должна была решить одну главную задачу — построить в России современную, прибыльную, инновационную и социально-ответственную экономику. Именно под данные задачи бизнесу, в первую очередь крупному, выдавались налоговые, законодательные и общественные «авансы».

Судя по всему, сегодня настает тот момент, когда эти авансы необходимо возвращать. Выяснилось, что экономика получилась современная, прибыльная и даже инвестиционно-привлекательная. Только вот с последним пунктом, социальной ответственностью, выражающейся в регулярной и добросовестной уплате налогов, отнюдь не у всех компаний дела обстоят одинаковым образом.

Отсюда следует простой подход — если твои налоги почему-то оказываются гораздо ниже, чем в среднем по отрасли, а твоя EBITDA зашкаливает куда-то в небеса, — не говори, что «так получилось». Так не может получаться в цивилизованных государствах, в которых крупный бизнес — это всегда социально-ответственный бизнес. Или же, как негативный вариант, — уголовно-преследуемый бизнес, который в конце концов обвиняют в сокрытии прибылей и уклонении от уплаты справедливых налогов.