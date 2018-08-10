Эксперт рассказал, чего ожидать россиянам в связи со снижением курса рубля

На фоне резкого падения рубля из-за новых антироссийских санкций Центробанк вдвое снизил закупку валюты для Минфина. Также на сайте ЦБ появилось заявление, объясняющее ситуацию на фондовом рынке.

В Центробанке подчеркнули: повышенная волатильность (изменчивость, непостоянство) курса рубля является естественной реакцией на поступающие сведения о новых санкциях.

«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — сообщает ЦБ.

С вопросами о том, чего ждать россиянам при такой экономической ситуации, Федеральное агентство новостей обратилось к финансовому омбудсмену, бывшему депутату Госдумы, ученому-экономисту Павлу Медведеву. По его словам, проявив сдержанность, Центробанк поступил разумно. Если бы ЦБ поступил иначе, говорит эксперт, это сразу бы стало заметно населению.

«То, что Центробанк поступил сдержанно и закупил меньше валюты — это хорошо. Зачем еще больше раскачивать лодку? — рассуждает Медведев. — Если бы поступок был иным, мы бы поняли, насколько ценна эта сдержанность. Но пока, я думаю, нет нужды оценивать угрозы от новых санкций. Они ведь встают в череду тех, которые были введены ранее. За годы кризиса экономика нашей страны, конечно, пострадала. Многие важные товары стали недоступны для малоимущих групп населения.

Я разговаривал недавно с молодой мамой, и она сказала, что раньше могла покупать своим детям яблоки по 30 рублей за килограмм. Теперь они стоят в два с половиной раза дороже, и семья может позволить себе их гораздо реже. Теперь, к сожалению, процент людей, у которых возникла такая проблема, возрастет».

Как отмечает Павел Медведев, стоит ожидать того, что подорожают все продукты, в том числе отечественного производства.

«Ну вот смотрите. Иностранные яблоки подорожали в два с половиной раза. А где-то есть, скажем, производитель хлеба из российского зерна. Он будет вынужден тоже поднять цены, чтобы заработать больше и не лишить своих детей этих самых яблок», — поясняет эксперт.

«К сожалению, это очень печальная тенденция. И отдельно взятой семье справиться с ней очень сложно. Решать эту проблему необходимо на уровне руководства страны. Только так можно найти выход», — заключил Медведев.

В Центробанке России в свою очередь заявляют: имеется «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Однако в рамках бюджетного правила все операции будут осуществлены в полном объеме, отмечают в ЦБ. Более того, поддерживать рубль по-прежнему удается за счет продажи валютной выручки экспортерами.