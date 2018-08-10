Так будет лучше для Европы: в Совфеде оценили заявку Nord Stream 2 на маршрут в обход Дании

Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании, об этом говорится на официальном сайте компании. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании», — говорится в тексте сообщения компании.

При этом отмечается, что компания не собирается останавливать процедуру заявки основного маршрута, который был подготовлен «на основе рекомендаций от властей Дании».

«На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года», — уточняет компания.

В свою очередь в Nord Stream подчеркнули, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат. Однако участники проекта вынуждены поддержать такой вариант, добавили в компании.

Поиск решения

Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН решение Nord Stream 2 AG.

«Я могу предполагать, что за этим решением четко прослеживается позиция западных кампаний и позиция двух государств — России и Германии. Потому, что мои личные общения с испанскими политиками, голландскими бизнесменами показали, что они рассматривают этот газопровод, как свой очень крупный государственный проект, который учитывает их политические и экономические интересы. И то, что Дания будет противиться прокладке самой трубы по своей территории, было достаточно давно известно. Также было известно, что компания будет искать пути обхода датской территории. Сейчас перед нами как раз этот сюжет.