Донецк передал Киеву тело бойца ВСУ, убитого за попытку перейти на сторону ДНР

Донецк, 10 августа. Донецкая народная республика передала украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в Донбассе в минувшую среду. Об этом сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей.

По данным оперативного командования республики, военнослужащий пытался перейти на сторону ДНР, за что и был убит своими же сослуживцами. Сегодня его тело было передано родственникам военного на погребение.

Напомним, несколько дней назад перебежчик из ВСУ рассказал в ДНР о реальном положении дел в украинской армии.

21 июня бывший военнослужащий ВСУ, который летом 2017 года перешел на сторону ополченцев Луганской народной республики, был задержан украинской разведкой.