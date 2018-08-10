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Донецк передал Киеву тело бойца ВСУ, убитого за попытку перейти на сторону ДНР
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    Донецк передал Киеву тело бойца ВСУ, убитого за попытку перейти на сторону ДНР

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    Донецк передал Киеву тело бойца ВСУ, убитого за попытку перейти на сторону ДНР

    Донецк, 10 августа. Донецкая народная республика передала украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в Донбассе в минувшую среду. Об этом сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей. 

    По данным оперативного командования республики, военнослужащий пытался перейти на сторону ДНР, за что и был убит своими же сослуживцами. Сегодня его тело было передано родственникам военного на погребение.

    Напомним, несколько дней назад перебежчик из ВСУ рассказал в ДНР о реальном положении дел в украинской армии. 

    21 июня бывший военнослужащий ВСУ, который летом 2017 года перешел на сторону ополченцев Луганской народной республики, был задержан украинской разведкой.

    Автор: Тимур Румянцев
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